Мусульмане РФ празднуют Ураза-байрам

Мусульмане России в ночь на 21 апреля отмечают Ураза-байрам — праздник разговения и особый день для всех мусульман.

Праздником Ураза-байрам заканчивается священный месяц Рамазан, самому празднику предшествует длительный пост. Согласно верованию ислама, именно в месяц пророку Мухаммеду покорилась Мекка, а самим мусульманам был послан Коран.

«Сегодня все мусульмане будут накрывать столы, встречать гостей, родственников, поздравлять друг друга. Дети уже начали собирать конфеты — ходят, стучат в дома, квартиры, поздравляют верующих с праздником и в ответ получают угощения. Три дня люди будут ездить в села к своим знакомым и близким», — рассказал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов из центральной мечети Махачкалы.

Во всех мечетях РФ сейчас собираются тысячи прихожан, так как Ураза-байрам — это второй по значимости праздник для мусульман.

«Это для нас ценный и важный праздник. Стараемся отмечать. Хороший праздник. Желаю всего хорошего для всех», — сказал Ислам, прибывший отмечать праздник разговения в Уфу из Египта.

Президент России Владимир Путин уже поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, отметив ценность вклада мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога. Как отметил глава государства, Ураза-байрам особо почитается мусульманами всего мира, знаменует завершение священного месяца Рамадан и олицетворяет стремление людей к милосердию и состраданию.

Ураза-байрам (в тюркском варианте, принятом в России), или Ид аль-Фитр (в арабском варианте), — один из двух главных праздников в исламе, отмечается с первым днем месяца Шавваль. В 2023 году Ураза-байрам начинается вечером накануне пятницы, 21 апреля.

Праздник имеет многовековую историю — первые упоминания о нем встречаются еще с 624 года.

Перед наступлением праздника верующие наводят порядок в своих жилищах, а также избавляются от лишних вещей. Прежде чем посетить мечеть, принято совершать омовение.

На праздник разговения мусульмане часто ходят в гости и дарят подарки или делают сюрпризы. Подарком могут стать как религиозные предметы так и бытовые.