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Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 апреля, поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, отметив ценность вклада мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога.

Как отметил глава государства, Ураза-байрам особо почитается мусульманами всего мира, знаменует завершение священного месяца Рамадан и олицетворяет стремление людей к милосердию и состраданию.

«С удовлетворением отмечу, что последователи ислама в нашей стране с глубоким уважением относятся к многовековым отеческим историческим, религиозным, культурным традициям, приобщают к ним молодежь», — приводит поздравление президента Духовное собрание мусульман России.

Жизнь мусульманской уммы наполнена добрыми делами и начинаниями, добавил глава государства.

«Активно развивается ее взаимодействие с государственными и общественными организациями, уделяется неустанное внимание образовательным, просветительским, благотворительным инициативам», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что в ходе спецоперации по защите Донбасса бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию, проявляют в сражениях отвагу. Мусульманские организации вносят свой вклад в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога.

21 апреля — Ураза-байрам – 2023: традиции и особенности великого праздника мусульман

Ураза-байрам (в тюркском варианте, принятом в России), или Ид аль-Фитр (в арабском варианте) — один из двух главных праздников в исламе, отмечается с первым днем месяца Шавваль. В 2023 году Ураза-байрам начинается вечером накануне пятницы, 21 апреля.

Праздник имеет многовековую историю — первые упоминания о нем встречаются еще с 624 года.

Перед наступлением праздника верующие наводят порядок в своих жилищах, а также избавляются от лишних вещей. Прежде чем посетить мечеть, принято совершать омовение.

На праздник разговения мусульмане часто ходят в гости и дарят подарки или делают сюрпризы. Подарком могут стать как религиозные предметы так и бытовые.

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