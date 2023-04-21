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Fakt обвинила Украину в уничтожении польского села техническим зерном

Fakt: Украина уничтожила польское село своим техническим зерном
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow
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Решение о запрете ввоза украинского зерна в Польшу приняли слишком поздно. Обозреватель польской газеты Fakt указала на это в материале о местном фермере Михале Кошареке.

«Не осталось никаких шансов продать сотни тонн зерна, которые остались на складах из-за «загрязненной» технической украинской сельхозпродукции, заполонившей местный рынок», — говорится в материале, опубликованном в среду, 19 апреля.

Преимуществом украинского зерна Кошареке назвал низкую цену, чем воспользовались производители при закупке.

Как рассказал мужчина, местные фермеры не смогли продать зерно, а тем, кто все-таки смог это сделать, пришлось сильно понижать стоимость.

«Для села это означает смерть, а смерть села — беды для города. <...> Единственное, чего я ожидаю от правительства, — это оставить нас, фермеров, в покое и позволить нормально жить и работать», — заявил фермер.

15 апреля Венгрия и Польша запретили импорт зерновых, масличных культур и ряда других киевских сельхозпродуктов на период до 30 июня. Причинами стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

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19 апреля стало известно, что Болгария также ввела временный запрет на ввоз украинского зерна, за исключением транзита.

В тот же день глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала фермерам шести стран Европейского союза €100 млн за отмену запрета на импорт зерна с Украины.

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны ЕС беспошлинно, это ударило по фермерам Польши и некоторых других стран.

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