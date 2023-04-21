Голландский дипломат подал в отставку из-за пророссийских высказываний

Спецпосланник МИД Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел подал в отставку из-за своих пророссийских высказываний. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в министерстве.

«Ван Дартел уходит в отставку в ответ на свои заявления в книге Джерарда Дилессена «Если вы опустите планку, вы не прыгнете выше», — сказано в сообщении.

По информации RTL Nieuws, Ван Дартел заявил, что «украинцы — это тоже русские», а также назвал мировых политиков наивными в своих суждениях в отношении с России. В МИД Нидерландов уточнили, что эти заявления он сделал еще до своего назначения спецпосланником, однако опубликованы они были только сейчас.

Таким образом, Ван Дартел пробыл на этой должности всего несколько недель. В министерстве его отставку приняли, уже ведется поиск нового кандидата.

20 марта польская партия «Конфедерация» потребовала отставки посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского, который допустил вступление страны в конфликт с Россией в случае поражения Украины. Также его обвинили в том, что он живет в альтернативной реальности, в которой Польша обязана вступить в конфликт с Россией.

14 марта в Сербии потребовали отставки министра экономики страны Раде Басты, который призвал ввести санкции против России. Министра обвинили в попытке разделить правительство Сербии в вопросе антироссийских санкций.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.