Блинкен призвал обе стороны конфликта в Судане к временному перемирию

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поговорил с командующим армией Судана генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и с главой Сил быстрого реагирования (СБР) генералом Мохаммедом Хамданом Дагло, призвав стороны к прекращению огня до 23 апреля. Об этом сообщили в госдепартаменте США в четверг, 20 апреля.

«Он [Блинкен] призвал обоих военачальников реализовать и поддерживать общенациональное прекращение огня и поддерживать его как минимум до конца праздника Ид аль-Фитра (Ураза-байрам. — Ред.) в воскресенье, 23 апреля», — сказано в заявлении ведомства.

Также Блинкен осудил неизбирательные боевые действия, которые привели к гибели мирного населения и повреждению инфраструктуры. Он выразил озабоченность США по поводу риска для гражданских лиц и потребовал, чтобы оба военных лидера прислушались к голосу народа Судана.

Ситуация в стране обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет Суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мохаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

20 апреля Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число погибших в столкновениях между армией и СБР Судана достигло 330 мирных жителей, ранены 3,2 тыс. человек.

В тот же день спецназ Судана сообщил о согласии на временное перемирие в период мусульманского праздника разговения. Однако это возможно при международном посредничестве.

В свою очередь Вооруженные силы Судана заявили о намерении передать власть под гражданское управление. Бригадный генерал Набиль Абдалла сообщил, что армия не видит вариантов дипломатического решения вооруженного конфликта с СБР.