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Эксперт объяснил значение взятия Артемовска для дальнейшего российского наступления

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Освобождение всей территории Артемовска близится к завершению, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя боевые действия в городе.

Бесславные попытки: украинские контратаки в Артемовске провалились
Противник понес большие потери, а наши подразделения освободили еще несколько кварталов

«Украинская оборона скукоживается как шагреневая кожа. Пополнение, которое они направляют, уничтожаются. Украинские силы теряют по батальону в день. В ближайшей перспективе город будет освобожден. Еще остались многоэтажки, занятые ВФУ, но, думаю, с ними справятся», — рассказал он «Известиям».

По мнению эксперта, освобождение Артемовска даст российским подразделениям несколько вариантов для дальнейшего наступления. Дело в том, что город находится на перекрестке дорог — от него открывается путь на Северск, Часов Яр и Константиновку.

Возможное же украинское контрнаступление, если и начнется, то маловероятно, что в районе Артемовска, полагает он.

«Всё идет к тому, что они все-таки попытаются наступать. Но их ждут, вместе с «Леопардами», «Челенджерами». Работы будет очень много. Если украинские силы пойдут на деблокаду Артемовка, их будут встречать. Но мне кажется, они предпримут усилия на запорожском направлении, попытаются пойти по степи», — полагает Дандыкин.

17 апреля в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 455 человек и 23 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны.

В Артемовске российские штурмовые отряды 17 апреля овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Квартальный отсчет: штурмовые отряды продолжают освобождать Артемовск

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