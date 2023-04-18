Инфекционист призвал дачников к бдительности на майских праздниках из-за клещей

Профессор, доктор медицинских наук, инфекционист Николай Малышев призвал дачников, которые едут в районы с повышенной численностью клещей-переносчиков, сделать прививку от клещевого энцефалита.

В беседе с РИАМО в понедельник, 17 апреля, эксперт указал на то, что более высокая активность клещей — за Уральским хребтом. Он уточнил, что при этом вирусы клещевого энцефалита и их патогенность наиболее выражена на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

«Чем дальше на восток, тем они более патогенные», — цитирует Малышева сайт aif.ru.

Специалист напомнил, что не все клещи являются переносчиками заболевания, но это не отменяет необходимость обратиться к врачу после укуса. Присосавшегося клеща надо снять, а если он живой, то положить его на вату, закрыть в банке и отнести на экспертизу, пишет сайт kp.ru.

Ранее 17 апреля доктор биологических наук, профессор Игорь Красильников рассказал о «длинной» и «короткой» схемах прививок от клещевого энцефалита.

По его мнению, что если человек не успел пройти «длинную» схему прививок, лучше пройти «короткую», поскольку инфекция грозит параличом конечностей, инсультом и другими тяжелыми последствиями.

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре сообщили, что клещи проснулись уже почти во всех регионах России. Они могут передавать человеку до 10 инфекций.

9 апреля врач Роман Иванов в беседе с RT рассказал, что самой опасной из клещевых инфекций является энцефалит. Эта болезнь поражает головной и спинной мозг, нарушает работу нервной системы и может стать причиной смерти. Он добавил, что существует несколько вакцин от энцефалита с разными схемами применения.