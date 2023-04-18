Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон заявил о беспокойстве из-за применения оружия США для ударов по РФ
Мир
Конгрессмен США призвал раскрыть данные об американских военных на Украине
Мир
Польша потребовала от Украины гарантий для разрешения транзита зерна
Мир
Посол США заявила о намерении властей добиться освобождения Гершковича в РФ
Мир
Армия Судана назвала нынешний конфликт в стране попыткой госпереворота
Общество
Синоптики пообещали москвичам тепло и небольшой дождь 18 апреля
Наука и техника
Илон Маск анонсировал запуск собственного чат-бота TruthGPT
Мир
Эксперты ФРГ поспорили о присуждении Меркель одной из высших наград страны
Мир
Bloomberg сообщило о закупке Тайванем 400 американских противокорабельных ракет
Мир
Посольство РФ указало на попытки США воздействовать на судебную систему России
Культура
Юлия Пересильд написала роман
Происшествия
В Ростове депутата городской думы обвинили в краже смартфонов
Мир
Посол РФ объяснил отказ Венгрии поставлять оружие Украине

Инфекционист призвал дачников к бдительности на майских праздниках из-за клещей

Инфекционист Малышев предупредил дачников об опасности клещей
0
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Sina Schuldt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Профессор, доктор медицинских наук, инфекционист Николай Малышев призвал дачников, которые едут в районы с повышенной численностью клещей-переносчиков, сделать прививку от клещевого энцефалита.

В беседе с РИАМО в понедельник, 17 апреля, эксперт указал на то, что более высокая активность клещей — за Уральским хребтом. Он уточнил, что при этом вирусы клещевого энцефалита и их патогенность наиболее выражена на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

«Чем дальше на восток, тем они более патогенные», — цитирует Малышева сайт aif.ru.

Специалист напомнил, что не все клещи являются переносчиками заболевания, но это не отменяет необходимость обратиться к врачу после укуса. Присосавшегося клеща надо снять, а если он живой, то положить его на вату, закрыть в банке и отнести на экспертизу, пишет сайт kp.ru.

Будет жалко: с начала года клещи покусали почти 400 человек
Наиболее агрессивными эти насекомые станут в мае, прогнозируют ученые

Ранее 17 апреля доктор биологических наук, профессор Игорь Красильников рассказал о «длинной» и «короткой» схемах прививок от клещевого энцефалита.

По его мнению, что если человек не успел пройти «длинную» схему прививок, лучше пройти «короткую», поскольку инфекция грозит параличом конечностей, инсультом и другими тяжелыми последствиями.

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре сообщили, что клещи проснулись уже почти во всех регионах России. Они могут передавать человеку до 10 инфекций.

9 апреля врач Роман Иванов в беседе с RT рассказал, что самой опасной из клещевых инфекций является энцефалит. Эта болезнь поражает головной и спинной мозг, нарушает работу нервной системы и может стать причиной смерти. Он добавил, что существует несколько вакцин от энцефалита с разными схемами применения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023