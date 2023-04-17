Врачи рассказали о вакцинации от клещевого энцефалита

Вакцинация против клещевого энцефалита подразумевает несколько этапов. Интервалы между прививками могут быть различными — в зависимости от того, насколько срочно человеку необходимо выработать иммунитет против вирусного заболевания. Специалисты рассказали в понедельник, 17 апреля, стоит ли прямо сейчас прививаться от клещевого энцефалита.

«Скорость и мощность иммунного ответа зависят от иммунной системы, а также от того, встречался ли ранее человек с вирусом, прививался ли от клещевого энцефалита. Если да, то иммунный ответ будет выше», — сказал доктор биологических наук, профессор Игорь Красильников в беседе «Абзацем».

Он считает, что если человек не успел пройти «длинную» схему прививок, лучше пройти «короткую», поскольку инфекция грозит параличом конечностей, инсультом и другими тяжелыми последствиями.

В свою очередь, врач-вакцинолог Евгений Тимаков отметил, что при правильной вакцинации иммунитет в достаточном количестве сформируется у 90% людей. При первичной вакцинации вторая прививка обычно делается через один-шесть месяцев после первой. Тогда будет наблюдаться так называемый бустер-эффект — максимальный иммунитет, сохраняющийся на больший срок. Но вторую прививку можно сделать и через месяц, отметил он.

«Через две недели после второй прививки эффект будет достаточным для защиты. То есть за два с половиной месяца человек может получить защиту от клещевого энцефалита. Но, чтобы иммунитет не ушел, через год делается еще одна прививка, а дальше раз в три года делается по одному уколу, чтобы просто сохранять этот иммунитет», — объяснил он.

Тимаков добавил, что риска в вакцинации в ускоренном режиме нет.

«Используемые стабилизаторы, консерванты и адъюванты безвредны для организма, но, чтобы они не накапливались, должен пройти определенный срок», — сказал эксперт.

При этом врач рекомендовал вакцинироваться быстро в случае острой необходимости или при контакте с зараженным клещом.

Эксперты считают, что лучшим временем для вакцинации являются весна — осень или осень — весна. При этом подчеркивается, что она не запрещена в течение всего сезона. Что касается возможных противопоказаний, то это обострение хронических недугов, острые инфекции, а также наблюдаемые при предыдущей вакцинации аллергические реакции.

Ранее, 11 апреля, Роспотребнадзор сообщил, что в России 1,1 млн человек привились от клещевого энцефалита. Это составляет около трети от запланированного в этом сезоне количества.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков 7 апреля напомнил об опасности укуса клеща. Он отметил, что на территории России обитают разные виды клеща, многие из которых передают опасные инфекции, такие как болезнь Лайма, клещевой энцефалит и другие.

28 марта врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» к. м. н. Андрей Поздняков сообщил, что единственным способом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация, которая показана всем начиная с трех лет, передает RT.