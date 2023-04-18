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Посол РФ рассказал о потерях Венгрии от антироссийских санкций ЕС

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Фото: Global Look Press/XinHua/Attila Volgyi
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Венгрия из-за антироссийских санкций Евросоюза может потерять около 4,8% от ВВП страны в 2023 году. Об этом заявил в интервью «Известиям» посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.

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«Согласно расчетам авторитетного венгерского Института экономических исследований «Макроном», в текущем году из-за антироссийских санкций ЕС и конфликта на Украине Венгрия может потерять 3,7 трлн форинтов (около €10 млрд), что составляет порядка 4,8% от ВВП, прогнозируемого на 2023 год. Это очень серьезный ущерб», — поделился он.

Также дипломат отметил, что рестрикции, введенные против РФ, спровоцировали рост цен на энергоносители, что «легло дополнительным бременем» не только на семьи и предприятия, но также и на госбюджет.

Последствия ограничительных мер на фоне украинского конфликта ударили по динамике ВВП страны. Так, по словам Станиславова, в первом квартале прошлого года венгерская экономика росла на 8,2%, но к четвертому кварталу 2022-го темпы упали до 0,4%.

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