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Более половины россиянок имеют набор инструментов для ремонта

Опрос: 62% россиянок имеют набор инструментов для ремонта
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Фото: Global Look Press/Russian Look/Andrey Arkusha
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Большинство россиянок (77%) хотя бы раз в жизни делали ремонт своими силами, а 62% имеют свой набор инструментов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которыми онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» поделился с «Известиями» 18 апреля.

Уточняется, что в исследовании приняли участие 1533 респондентки старше 18 лет из всех регионов России.

Так, согласно опросу, не имеют опыта ремонта только 23% опрошенных.

«Из тех участниц опроса, кто делал ремонт своими силами, большинство (80%) выполняли мелкий бытовой ремонт. Каждая третья (36%) справилась со штукатурно-малярными работами, 32% — с заменой мебели, а 15% — с поклейкой обоев и окраской стен. По 4% рассказали, что проводили самостоятельно укладку напольного покрытия и капитальный ремонт», — отмечают исследователи.

Также выяснилось, что 62% опрошенных женщин имеют свой набор инструментов. У остальных (38%) его нет. Чаще всего в «женском чемоданчике» можно встретить отвертки (77%), шуруповерт (67%), кисти и валики (67%), молоток (27%), дрель (14%), а также шпатели (12%) и перфоратор (8%).

При этом, почти каждая вторая участница опроса (55%) может самостоятельно вбить гвоздь и повесить картину. 38% в силах прибить полку, а 35% — собрать мебель. Еще 18% респонденток рассказали, что могут отремонтировать электроприборы, а 16% — починить кран и другую сантехнику.

Почти каждую третью россиянку (31%) учил пользоваться инструментом отец, 30% — муж, 17% — бывший муж. Другие опрошенные получали эти знания от деда (8%), мамы (7%) или свекра (6%).

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В феврале «ВсеИнструменты.ру» поделился с «Известиями» результатами опроса, согласно которым в вопросах ремонта суеверны 42% россиян. Чаще всего они верят, что нельзя держать дома антикварную или подержанную мебель, а также клеить обои вторым слоем на старые — якобы это может привлечь негативную энергетику.

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