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ТПП предложила дополнительно финансировать производителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предложила дополнительно финансировать производителей. Об этом говорится в письме президента организации Сергея Катырина вице-премьеру Андрею Белоусову, которое есть в распоряжении «Известий».

Инициатива направлена на развитие обрабатывающей промышленности и повышение эффективности работы предприятий России. В частности ТПП предлагает выделить отдельный федеральный проект «Создание специальных условий для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в обрабатывающем производстве и высокотехнологичных отраслях», который бы предусмотрел дополнительное финансирование малых и средних производственных предприятий.

Члены палаты рекомендовали также увеличить количество претендентов на получение адресной поддержки в рамках нацпроекта «Производительность труда». Для этого предлагается снизить требования к предприятиям по объему годовой выручки за предыдущий год с 400 млн до 200 млн рублей, а для компаний, доход которых не превышает 400 млн рублей, — предусмотреть поддержку, средства на которую планируется привлекать из региональных бюджетов.

Помимо прочего, в письме отмечается, что в перечень приоритетных для поддержки по нацпроекту отраслей необходимо включить, в частности, энергетику и ЖКХ.

«Со своей стороны, ТПП готова принимать участие в дальнейшей работе по экспертному обсуждению предложений и их последующей практической реализации», — говорится в документе.

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