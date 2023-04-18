ТПП предложила дополнительно финансировать производителей

Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предложила дополнительно финансировать производителей. Об этом говорится в письме президента организации Сергея Катырина вице-премьеру Андрею Белоусову, которое есть в распоряжении «Известий».

Инициатива направлена на развитие обрабатывающей промышленности и повышение эффективности работы предприятий России. В частности ТПП предлагает выделить отдельный федеральный проект «Создание специальных условий для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в обрабатывающем производстве и высокотехнологичных отраслях», который бы предусмотрел дополнительное финансирование малых и средних производственных предприятий.

Члены палаты рекомендовали также увеличить количество претендентов на получение адресной поддержки в рамках нацпроекта «Производительность труда». Для этого предлагается снизить требования к предприятиям по объему годовой выручки за предыдущий год с 400 млн до 200 млн рублей, а для компаний, доход которых не превышает 400 млн рублей, — предусмотреть поддержку, средства на которую планируется привлекать из региональных бюджетов.

Помимо прочего, в письме отмечается, что в перечень приоритетных для поддержки по нацпроекту отраслей необходимо включить, в частности, энергетику и ЖКХ.

«Со своей стороны, ТПП готова принимать участие в дальнейшей работе по экспертному обсуждению предложений и их последующей практической реализации», — говорится в документе.

Ранее, 12 апреля, Минэкономразвития постановило выделить бюджетные средства на создание инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

29 марта российский президент Владимир Путин также сообщил, что проводил встречи с представителями крупного бизнеса. В ходе диалога они определили вектор развития, а также поддержку предпринимателей. Более того, он подчеркнул, что экономика РФ достойно выдержала санкционное давление Запада.