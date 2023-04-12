Власти выделят средства новым регионам РФ на создание центров поддержки бизнеса

Минэкономразвития постановило выделить бюджетные средства на создание инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Ведомство подготовило соответствующий проект документа, с которым ознакомились «Известия» 12 апреля.

«На сегодняшний день у предпринимателей в новых регионах нет возможности полноценно пользоваться мерами поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В первую очередь, из-за того, что там отсутствуют центры «Мой бизнес», региональные гарантийные и государственные микрофинансовые организации. Создать их планируется до конца 2023 года», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Для запуска этого процесса Минэк подготовил изменения в госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика». Они предусматривают порядок выделения бюджетных средств новым регионам РФ. Так, планируется создать центры «Мой бизнес», где будут оказаны услуги по предоставлению поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

Деньги также выделят на региональные гарантийные и государственные микрофинансовые организации, где предприниматели смогут получить займы на развитие бизнеса.

На сегодняшний день в новых регионах зарегистрировано уже 64,7 тыс. субъектов МСП. Большая часть — в ДНР (30,6 тыс.) и ЛНР (26,9 тыс.)

Ранее, 31 марта, сообщалось, что согласно проекту постановления Минэка, с которым ознакомились «Известия», в присоединившихся к России регионах хотят запустить льготное кредитование малого и среднего бизнеса под 10%.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав РФ по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.