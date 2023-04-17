Вассерман предложил штрафовать не декларирующих наличные от 1 млн рублей россиян

Депутат Госдумы, член партии «Справедливая Россия» Анатолий Вассерман выступил с инициативой штрафовать россиян, которые не декларируют наличные свыше 1 млн рублей. Депутат подготовил соответствующий законопроект.

«Сейчас уже большую часть взаиморасчетов, даже чисто бытовых, можно вести в безналичной форме. <...> В проекте указана сумма 1 млн рублей или эквивалент в других валютах», — подчеркнул он 17 апреля в беседе с «РИА Новости».

Вассерман заявил, что сумма может быть изменена в ходе работы над законопроектом. Также парламентарий сообщил о наказании, которое ждет нарушителей предлагаемых норм: конфискация имеющихся денег и штраф в размере удвоенной суммы.

Как подчеркнул депутат ГД, наличные средства «становятся подозрительными» из-за распространения безналичных расчетов. Вассерман добавил также, что последнее время бумажные деньги всё чаще используются неправомерно.

13 апреля сообщалось о том, что за год россияне попытались незаконно вывезти свыше 1 млрд рублей. Так, всего с марта 2022-го по март 2023-го выявлено более 12 тыс. нарушений при ввозе и вывозе гражданами денег через границу. По итогам вычисленных нарушений таможенными органами возбуждено 12,1 тыс. дел об административных правонарушениях.