Злоумышленники обманули балерину Большого театра на 700 тыс. рублей
Злоумышленники обманули 21-летнюю балерину Большого театра на 700 тыс. рублей. Об этом сообщил 17 апреля источник «Известий».
Мошенники, представляясь полицейскими, работниками Центробанка и сотрудниками СКР, звонили потерпевшей в течение нескольких дней. Они поочередно убеждали девушку, что кто-то пытается оформить кредит на ее имя в нескольких банках.
После этого они уговорили балерину обратиться в одну из финансово-кредитных организаций, оформить там заем, обналичить деньги, а затем через банкомат по QR-коду отправить средства.
Вскоре девушка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Ущерб составил 700 тыс. рублей.
В начале апреля во Владивостоке 71-летний мужчина лишился 10 млн рублей из-за мошенников. Пенсионер согласился перевести накопления на «безопасный» счет.