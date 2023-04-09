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Житель Владивостока перевел мошеннику более 10 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Мошенник обманул 71-летнего мужчину из Владивостока, представившись сотрудником банка. Пенсионер лишился 10 млн рублей. Об этом сообщили в МВД России по Приморскому краю в субботу, 9 апреля.

«Звонивший сообщил о попытке несанкционированного списания денег с банковского счета гражданина и предложил снять ему снять все деньги, чтобы перевести их на «безопасный» счет, созданный специально для него. Также незнакомец рассказал подробную инструкцию, следуя которой можно сберечь свои накопления. Доверившись незнакомцу, потерпевший перевел мошеннику более 10 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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Ранее, 7 апреля, житель Карелии отдал больше 1 млн рублей мошеннику, который представился сотрудником полиции и сообщил о массовой утечке данных клиентов банка.

5 апреля мужчина из Новосибирска перевел телефонным мошенникам 43 млн рублей. Это самая крупная сумма ущерба, зафиксированная в Новосибирской области в последнее время.

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