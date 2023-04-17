Головина назвали самым дорогим российским футболистом
Интернет-портал Transfermarkt 17 апреля назвал топ-10 самых дорогих российских футболистов.
Список возглавил полузащитник «Монако» Александр Головин, его рыночная стоимость — €25 млн.
Второе и третье места в списке разделили полузащитник «Динамо» (Москва) Арсен Захарян и вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Их оценили в €15 млн.
Далее в списке располагаются полузащитник итальянского «Торино» Алексей Миранчук (€12 млн), нападающий ЦСКА (Москва) Федор Чалов (€10 млн), полузащитник «Зенита» (Санкт-Петербург) Далер Кузяев (€10 млн), форвард «Спартака» (Москва) Александр Соболев (€9 млн).
Восьмое, девятое и десятое места разделили полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, хавбек «Динамо» Даниил Фомин и защитник «Спартака» Георгий Джикия. Их оценили в €8 млн, добавляет «Газета.Ru»
Накануне Головин забил седьмой мяч в составе «Монако» за текущий сезон, что стало его персональным рекордом в клубе.