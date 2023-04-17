Эпидемиолог назвал действия при укусе ядовитой змеи

Руководитель группы научной и информационной поддержки, ведущий эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев 17 апреля рассказал «Известиям», как действовать в случае укусов ядовитых змей, а также клещей, ос и пчел.

По его словам, чаще всего змеи кусают рыбаков, к которым они нередко заползают в ведра и пакеты с выловленной рыбой, и дачников, поскольку змей часто можно встретить в компостных кучах, под досками и в кучах веток.

В первую очередь, как рассказал Лебедев, к месту укуса необходимо приложить холод и постараться обездвижить конечность, чтобы замедлить распространение яда. Кроме того, нужно наложить тугую повязку на место укуса, пить как можно больше воды и незамедлительно вызвать скорую помощь.

Также Лебедев призвал внимательно следить за тем, чтобы не пропустить укус клеща, который может быть переносчиком опасных инфекций. Самыми распространенными из них он назвал клещевой вирусной энцефалит и иксодовый клещевой боррелиоз. Эпидемиолог отметил, что чаще всего клещи кусают детей, так как живут на относительно небольшой высоте, и грибников, поскольку обитают в траве и лесной подстилке.

В случае укуса клеща, по словам эпидемиолога, в первую очередь необходимо извлечь его, отвезти живого паразита в лабораторию для исследования, а если выяснится, что он был переносчиком инфекций, то обязательно обратиться к врачу.

Кроме того, определенную опасность могут представлять укусы ос или пчел — передать человеку какую-либо инфекцию эти насекомые не способны, однако на их яд возможна аллергическая реакция, рассказал Лебедев.

«Чаще всего они кусают поклонниц «сладких» духов, тех, на ком яркая одежда, а также любителей пива. После укуса нужно вынуть жало (пчелы оставляют его всегда, а осы — только если убить насекомое во время укуса). Затем приложите холод к месту укуса, смажьте его местным средством с антиаллергическим и противовоспалительным компонентом, после чего примите антигистаминный препарат», — посоветовал эпидемиолог.

Накануне, 16 апреля, доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета имени Вернадского Сергей Иванов в эфире радио «Спутник в Крыму» предупредил, что местные жители и туристы могут столкнуться в Крыму с ядовитыми змеями и пауками.

В конце марта в Роспотребнадзоре сообщили «Известиям», что с начала года к медикам с жалобами на укусы клещей обратились 370 человек. Ежегодно к медикам с жалобами по этому вопросу обращается около 0,5 млн россиян, однако опасность насекомые представляют менее чем в 0,5% случаев, когда являются переносчиками опасной инфекции. В эндемичных российских регионах жителям рекомендуют вакцинироваться.