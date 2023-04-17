Суд оправдал Air France и Airbus по делу о крушении самолета в 2009 году
Суд Парижа оправдал компании Air France и Airbus по делу о крушении самолета, летевшего из Рио-де-Жанейро в Париж в 2009 году. Об этом сообщает агентство AFP.
«Европейская авиастроительная компания Airbus и авиакомпания Air France, обвиняемые в непредумышленном убийстве после крушения в 2009 году рейса AF447 из Рио-де-Жанейро в Париж, где погибли 228 человек, были оправданы. Спустя почти 14 лет после авиакатастрофы суд Парижа оправдал компании, отметив, что «если ошибки были совершены, то никакой доподлинной связи между ними и произошедшим невозможно доказать», — передает агентство из здания парижского суда.
Процесс по делу крупнейшей в истории Air France авиакатастрофы завершился в декабре 2022 года. В последний день слушаний защита Air France и Airbus запросила суд снять обвинения, попросив руководствоваться «только лишь нормами права» и вынести «гуманистически тяжелое, но технически и юридически обоснованное решение».
Со своей стороны прокуратура Парижа призвала снять обвинения с обеих компаний по причине того, что их вину на данный момент установить невозможно. По мнению стороны обвинения, неисправность в кабине самолета не связана с ошибкой при его проектировании, а сам «факт уголовно наказуемой халатности и проверенной связи трагедии с ошибкой экипажа представляется невозможным доказать».
Парижская прокуратура признала тот факт, что подобное покажется немыслимым для истцов.
В 2009 году пассажирский авиалайнер Airbus A330-200 компании AirFrance, летевший по маршруту Рио-де-Жанейро – Париж, упал в воды Атлантического океана в 160 км от берегов Бразилии. Погибли все 216 пассажиров самолета и 12 членов экипажа. Причинами трагедии считаются несогласованность действий и плохая подготовка экипажа, из-за чего нештатная ситуация (автоматическое отключение автопилота в результате обледенения измерительных приборов) стала катастрофической.