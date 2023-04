Нейросеть создала «совместный» трек Дрейка и The Weeknd

Нейросеть написала «совместный» трек Heart on my sleeve рэперов Дрейка и The Weeknd, информирует онлайн-таблоид TMZ 16 апреля.

«С самого начала вы слышите знакомое вступление Young Metro, которое переходит в клубный ритм с тяжелыми басами, а Дрейк начинает вступительный куплет. <…> На первый взгляд можно подумать, что это утечка, но сыщики в Twitter утверждают, что это <…> исключительно работа робота, что пугает, если это правда, особенно для лейблов», — пишет издание.

Трек набрал свыше 8 млн прослушиваний в TikTok за несколько дней, при этом выяснилось, что в Сети его разместил неизвестный. Автор признался, что сгенерировал его через нейросеть.

В мае прошлого года нейросеть написала музыку на основе данных о крупных городах России. Пять музыкальных композиций отразили звучание Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Архангельска и Казани.