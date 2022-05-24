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Нейросеть написала музыку на основе данных о крупных городах России

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Фото: Global Look press/Dmitry Chasovitin
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Эксперты компании Platforma, которая занимается разработкой решений для бизнеса, при помощи нейросети создали пять музыкальных композиций, отражающих звучание Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Архангельска и Казани. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе компании.

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Проект был создан в рамках продвижения нового сервиса для оценки туристической привлекательности регионов. Так, треки о крупных российских городах были разработаны нейросетью на основе линии горизонта населенного пункта, его фото и других геоданных, например, плотности застройки и посещаемости регионов. А самые популярные музыканты из этих городов — например, «Симфонический оркестр Санкт-Петербурга» — сделали на основе треков нейросети собственные музыкальные композиции.

Нейросеть, созданная в среде Pure Data, из данных о линии горизонта сгенерировала форму волны, чтобы она отвечала за тембр. Геоданные мобильного оператора Tele2, а именно плотность концентрации жителей в районах города, были преобразованы в секвенсор, который расставил ноты по местам и задал ритм.

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Как пояснил гендиректор компании Platforma Алексей Каштанов, компания выбрала для своего проекта Архангельск, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань, поскольку эти города наиболее ярко демонстрируют ландшафтное разнообразие и богатое архитектурное наследие России.

«Наш инструмент Geo.Platforma позволяет оценить привлекательность регионов нашей страны по самым разным показателям. У многих людей города ассоциируются с определенным запахом или картинкой, но мы решили сгенерировать их уникальные звучания. С помощью больших данных мы учли множество элементов: от количества туристов до плотности застройки и линии горизонта, благодаря чему получили неповторимое и ни на что не похожее звучание», — подчеркнул он.

В рамках работы по Санкт-Петербургу была воссоздана виртуальная карта местности, откуда были взяты яркие места, вроде Кронштадта и Исаакиевского собора, и затем «воспроизвели» их. В Москве то же самое эксперты сделали с Красной площадью и Кремлем. В Казани, Нижнем Новгороде и Астрахани за основу взяли весь градостроительный ансамбль и особенности ландшафта.

На базе созданной нейросетью музыки самые популярные артисты пяти городов написали собственные композиции. В частности, поучаствовали в проекте битмейкер CVPELLV из Москвы, Симфонический оркестр Санкт-Петербурга, рэпер Ира PSP из Нижнего Новгород, инди-исполнитель Радиф Кашапов (лаборатория qaynar) из Казани и музыкант Михаил Карлос (Devilboy x Carlos) из Архангельска.

18 мая аналитики «СберСпасибо» рассказали, что Сочи в 2022 году стал самым востребованным городом при покупке авиа- и ж/д-билетов, а Адлер занял первое место по бронированию отелей. В топ-10 направлений для авиаперелетов, несмотря на временные ограничения, вошли Симферополь, Минеральные Воды, Анапа, Калининград, Владикавказ, Екатеринбург и Баку. На поездах отдыхающие охотнее добираются до Кисловодска, Новороссийска, Краснодара, Казани, Ростова-на-Дону, Анапы и Петрозаводска, сообщили аналитики.

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