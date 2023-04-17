Врач назвала способы уберечь ребенка от синдрома внезапной смерти

Синдром внезапной детской смерти (СВДС), или «смерть в колыбели», — это непредсказуемое состояние, которое угрожает даже здоровым младенцам и возникает без предупреждающих симптомов. О том, почему оно возникает и какие есть способы избежать трагедии, «Известиям» 17 апреля рассказала врач-невролог Лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Как сообщила врач, СВДС — это необъяснимая смерть ребенка в возрасте от семи дней до одного года. Синдром называют внезапным, потому что предпосылок к трагедии нет, а по результатам посмертной экспертизы причину выявить так и не удается.

По ее словам, основная причина смерти при СВДС — остановка дыхания. При этом неизвестно, почему младенец перестает дышать, но у ученых есть ряд предположений.

«Считается, что основной фактор риска СВДС — незрелость центра головного мозга, ответственного за регуляцию дыхания. В норме, когда концентрация углекислого газа в крови возрастает, дыхательный центр отправляет команду дыхательным мышцам сделать вдох. При СВДС дыхательный центр не реагирует на очередной сигнал», — рассказала Демьяновская.

Она также отметила, что риск возрастает, если врожденная предрасположенность сочетается с неблагоприятными факторами. Среди них: мужской пол, недоношенность, случаи СВДС в семье, вес при рождении менее 2500 г, контакт с табачным дымом, возраст матери до 20 лет, многоплодная беременность, инфекции дыхательных путей у ребенка, употребление алкоголя и наркотиков во время беременности, температура в спальне выше 20 градусов.

По ее словам, повлиять на все факторы риска родители не в силах. Однако многое они могут сделать.

В частности, невролог рекомендовала подготовить безопасное спальное место для ребенка: убрать из кровати подушку, пушистое одеяло или плед, мягкие игрушки и бортики, чтобы малыш случайно в них не задохнулся. Кроме того, матрас не должен быть мягким.

Также она посоветовала укладывать ребенка спать на спину и следить за тем, чтобы малыш спал исключительно так, а не на боку или животе.

«Разместите малыша на расстоянии вытянутой руки. На первые полгода жизни ребенка колыбель лучше поставить недалеко от своей кровати. Так проще наблюдать за ним и заметить тревожные сигналы. Но не укладывать спать в общую постель — вероятность случайно задавить малыша куда больше, чем может казаться», — предупредила врач.

Кроме того, важно не перегревать ребенка и одевать его легко — обычно достаточно одного тонкого боди. Если в комнате прохладно и родители опасаются, что малыш все-таки замерзнет, можно одеть его теплее или положить в специальный спальный мешок или кокон, но не укрывать теплым одеялом, отметила невролог.

Также, по ее словам, снизить риск СВДС помогает соска, которую ребенок сосет во сне. Однако, если малыш не берет пустышку, врач советует не вставлять ее насильно. Кроме того, не нужно предлагать ее, если она выпала во время сна.

«Помимо этого, чтобы обезопасить ребенка, врачи рекомендуют кормить грудью как минимум до полугода, поставить все необходимые по возрасту прививки и, по возможности, полностью исключить контакт младенца с табачным дымом. По статистике, это значительно снижает риск СВДС», — подытожила Демьяновская

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