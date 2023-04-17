Цветных карпов закормили до смерти в пруду Новороссийска

Мертвых рыб находят в парке имени Фрунзе в Новороссийске, куда в ноябре 2022 года выпустили 500 цветных карпов. Горожане кидают в пруд мусор и, игнорируя запреты, кормят рыб пищей, которая их убивает.

«Невзирая на установленную информационную табличку, предупреждающую о том, что рыб в пруду кормить нельзя, — их горожане всё равно кормят всем, чем вздумается, от хлеба до овсяных хлопьев», — написали в соцсетях городские коммунальщики, их слова приводит ИА KrasnodarMedia.

Работники рассказали, что на прошлой неделе из воды достали двух мертвых карпов. Экспертиза показала, что у них в желудке овсянка, которая разбухла и порвала кишечник. Еще несколько экземпляров погибли после кормления хлебом и газоном.

Также горожане превратили водоем в мусорку. Работники ЖКХ посетовали, что из пруда регулярно достают все виды отходов. Чаще всего в воду бросают траву, чипсы, средства личной гигиены, бутылки и элементы одежды.

Ранее в апреле сообщалось ,что в Краснодарском крае полиция ищет ловивших лебедя на удочку подростков. Инцидент произошел в районе моста через реку Левый Бейсужек в Кореновске.