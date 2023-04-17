Правоохранительные органы изъяли боеприпасы 308 Win образца стран НАТО в гараже бывшего бойца погранслужбы Украины в Бердянске Запорожской области, сообщается 17 апреля.

Помимо боеприпасов, в гараже были обнаружены документы таможенного контроля, подтверждающие поставку указанных патронов и наркотических веществ странами — участницами альянса. В том же тайнике были обнаружены форма с нашивкой стран — участниц НАТО, что, в свою очередь, может указывать, на присутствие военных в порту Бердянска в момент отгрузки.

Известно, что, помимо боеприпасов, владелец гаража хранил у себя стрелковое оружие, из которого в моменты алкогольного опьянения неоднократно стрелял в направлении окон близлежащих жилых домов. Оружие и боеприпасы были изъяты правоохранительными органами.

Боеприпасы 308 Win имеют повышенную поражающую способность и наносят существенный урон при попадании в человека, из-за чего такой тип боеприпасов был запрещен Женевской конвенцией.

Ранее, 13 апреля, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о том, что трое задержанных в Мелитополе диверсантов охотно дают показания и рассказывают о местоположении тайников с оружием Службы безопасности Украины (СБУ). Подозреваемые называют места схронов, где находилось оружие, которое использовалось ими для диверсии.

До этого, 10 апреля, сотрудники полиции обнаружили вблизи поселка городского типа Чаплинка Херсонской области тайник с боеприпасами. Брошенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасы находились в схроне в километре от Чаплинки. Обнаруженные боеприпасы правоохранители уничтожили подрывом заряда тротила.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.