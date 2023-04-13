Задержанные в Мелитополе диверсанты рассказали о тайниках СБУ

Трое задержанных в Мелитополе диверсантов охотно дают показания и рассказывают о местоположении тайников с оружием Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 13 апреля сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сейчас идут уже следственные действия, [задержанные] говорят очень активно, охотно, никто их там не бьет, не пытает, не мучает, не закапывает», — отметил он в эфире «Соловьев Live».

Подозреваемые называют места схронов, где находилось оружие, которое использовалось ими для диверсии. Вооружение и боеприпасы подготовила СБУ, отметил Рогов.

Троих членов диверсионно-разведывательной группы Украины, причастных к совершению терактов в регионе, задержали в Мелитополе днем. Как рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, они подорвали железнодорожное полотно и готовились к покушениям на сотрудников городской администрации.

У мужчин изъяли взрывчатые вещества и комплектующие к самодельным взрывчаткам, которые они брали в схронах, подготовленных СБУ.

Задержанным может грозить пожизненный тюремный срок.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что российские войска пресекли деятельность двух ДРГ Украины в районах Новоселки и Владимировки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Преступные действия еще двух украинских ДРГ были пресечены в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской Народной Республики (ЛНР).