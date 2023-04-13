В Мелитополе задержали троих членов диверсионно-разведывательной группы Украины, причастных к совершению терактов в регионе. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Установлено, что именно они осуществили подрыв железнодорожного полотна, а также вели подготовку покушений на работников железнодорожной станции и сотрудников администрации», — написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что у мужчин изъяли взрывчатые вещества и комплектующие к самодельным взрывчаткам, которые они брали в схронах, подготовленных Службой безопасности Украины (СБУ).

По словам Балицкого, за совершенные преступления задержанным может грозить пожизненный тюремный срок.

Ранее, 9 апреля, в Минобороны сообщили, что российские войска пресекли деятельность двух ДРГ Украины в районах Новоселки и Владимировки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Помимо этого действия еще двух украинских ДРГ были пресечены в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской Народной Республики (ЛНР).

17 марта стало известно, что российские силовики задержали трех пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовивших теракт в отношении мирного населения Запорожской области. В процессе работы правоохранители нашли два схрона с оружием и боеприпасами диверсантов. Позже взрывоопасные предметы были уничтожены на полигоне.

В тот же день начальник отдела военной полиции Запорожской области рассказал корреспонденту «Известий» Мери Бадунц, что за последний месяц в регионе было обнаружено более 14 схронов с оружием, которые могли быть использованы для диверсионной деятельности противника. Тайники размещались в домах пособников ВСУ, в лесополосах, в жилых домах и в автомобилях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.