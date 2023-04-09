Российские силы пресекли деятельность двух украинских ДРГ в ДНР

Российские войска пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Новоселки и Владимировки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Водяное Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселка и Владимировка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп», — сказал он на брифинге.

Помимо этого действия еще двух украинских ДРГ были пресечены в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской Народной Республики (ЛНР).

Также Конашенков рассказал, что российские военные ликвидировали украинские склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады в районах Орехова Запорожской области и Угледара ДНР.

Накануне, 8 апреля, оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, авиация и артиллерия РФ поразили за сутки 92 украинских артподразделения и живую силу и технику в 114 районах.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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