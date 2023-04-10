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Схрон с боеприпасами обнаружен в Херсонской области
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Схрон с боеприпасами обнаружен в Херсонской области

ГУ МВД по Херсонской области сообщило, что обнаружен схрон с боеприпасами
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Фото: МВД России по Херсонской области
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Сотрудники полиции обнаружили вблизи поселка городского типа Чаплинка Херсонской области тайник с боеприпасами. Об этом 10 апреля сообщил в Telegram-канале региональный главк МВД.

Брошенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасы находились в схроне в километре от Чаплинки.

«Там были обнаружены 146 головных контактных взрывателя, 44 бронебойно-зажигательных патрона калибра 30 мм, четыре артиллерийских снаряда калибра 152 мм, два танковых дымовых заряда, 10 выстрелов, семь пороховых зарядов для РПГ и противопехотная мина», — отметили в полиции.

Обнаруженные боеприпасы правоохранители уничтожили подрывом заряда тротила. Полиция продолжает работу по обнаружению и ликвидации схронов с боеприпасами и оружием.

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В конце января корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев сообщил, что на юго-востоке Херсонской области был обнаружен самый крупный с декабря 2022 года схрон с оружием. В тайнике находились в том числе гранаты, запалы к ним, автомат АКС-74, пулеметные ленты и патроны разного калибра.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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