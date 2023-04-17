ВВП России по прогнозу Минэкономразвития вырастет на 2,8% в 2026 году

К 2026 году экономический рост в РФ может составить 2,8% благодаря частичному восстановлению потребительского спроса после подъема зарплат. Таким прогнозом поделился глава Минэкономразвития Максим Решетников на совместном заседании коллегий с Минфином.

Он также отметил, что положительная динамика ожидается уже в ближайшее время. По его словам, рост ВВП в текущем году составит 1,2% вместо 0,8%, как предполагалось в сентябре. Министр объяснил это снижением инфляции, отсутствием индексации тарифов ЖКХ, хорошим урожаем и увеличением реальных доходов граждан сразу на 5%.

В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов заявил, что приоритеты бюджетно-налоговой политики «постепенно смещаются от антикризисной повестки к реализации национальных целей развития».

Премьер-министр Михаил Мишустин, который также принимал участие в заседании, указал на необходимость укреплять технологический и финансовый суверенитет, добиваться опережающего развития транспортной инфраструктуры, искать решение демографических проблем, а также наращивать связи с дружественными странами и строить новые контакты.

Ранее, 11 апреля, Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,7%. Согласно представленным данным, прогноз роста на 2023 год пересмотрен в большую сторону на 0,4% и снижен на 0,8% в 2024 году по сравнению с январской оценкой.

В начале апреля Всемирный банк также также спрогнозировал улучшение по динамике экономики РФ в этом году году. Однако, согласно мнению его аналитиков, произойдет сокращение ВВП, а не рост, но на 0,2%, а не на 3,3%, как прогнозировалось раньше.

До этого, в марте, президент России Владимир Путин отмечал, что внешнеторговый оборот за прошедший год вырос более чем на 8%. Он также спрогнозировал, что во II квартале ожидается рост ВВП.

При этом, по словам главы государства, спад экономики летом 2022 года был связан с санкциями, однако после первоначального потрясения начался постепенный подъем.