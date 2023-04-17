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Пострадавший от прорыва трубопровода в Петербурге рассказал о причиненном ущербе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пострадавший от прорыва трубопровода в Санкт-Петербурге 17 апреля рассказал «Известиям», что струя горячей воды попала ему в окно.

Мужчина сообщил, что его квартиру после свежего ремонта залило кипятком. Почти всё имущество было уничтожено.

«Где-то минуты три–четыре я надеялся, что оно так и будет литься только по окнам. Потом их пробило и полилось всё сюда. Целый час они не могли выключить воду. Сюда лилась вода горячая в течение часа. У меня тут порушено всё. Это то же самое, что и пожар. Потому что всё равно нужно полностью всё менять — всю одежду, все вещи», — сказал мужчина.

Пострадавший отметил, что ему повезло, так как за неделю до аварии он вывез из квартиры домашних животных.

Мужчина рассказал, что ему пришлось прыгать из окон второго этажа, чтобы эвакуироваться.

По его словам, в настоящий момент ущерб от аварии оценить сложно. Однако уже сейчас пострадавший видит, что от пара пострадали даже стены квартиры.

Накануне фонтан горячей воды высотой с двухэтажный дом забил на 5-й Советской улице в центре Санкт-Петербурга. Причиной коммунальной аварии стал прорыв трубы. На записи видно, как улицу заливает кипятком и затягивает паром. Струя горячей воды между тем поднимается и бьет в окна одного из зданий.

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