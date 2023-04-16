Фонтан кипятка забил посреди улицы в центре Петербурга

Фонтан горячей воды высотой с двухэтажный дом забил на 5-й Советской улице в центре Санкт-Петербурга. Причиной коммунальной аварии стал прорыв трубы. «Известия» публикуют кадры с места происшествия.

На записи видно, как улицу заливает кипятком и затягивает паром. Струя горячей воды между тем поднимается и бьет в окна одного из зданий.

На месте аварии работают сотрудники коммунальных служб и медики. Прохожих на улицу не пускают и через громкоговоритель просят не приближаться к зоне прорыва. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за прорыва магистральной трубы в многоквартирном доме кипятком залило квартиры на нескольких этажах. Горячая вода с черной лестницы начала литься вниз водопадом. Этот инцидент стал третьим из подобных за последние четыре месяца.