МИД РФ предупредил о риске кризиса в мировой энергетике из-за потолка цен

Посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин 17 апреля заявил, что мировая энергетика находится в сложном состоянии из-за безответственных политизированных решений.

Он отметил, что в 2022 году экономические отношения попали в зависимость от геополитики из-за безответственных политически мотивированных решений. По сути использовались антирыночные механизмы и ограничения, а также язык ультиматумов.

«В результате на сегодняшний день состояние глобальной энергетики характеризуется как сложное (с риском перерастания в кризисное), что в сочетании с хроническим недоинвестированием и неоправдавшимися ожиданиями относительно темпов восстановления экономики от последствий пандемии критически снижает точность прогнозирования», — приводит его слова «РИА Новости».

Сентюрин подчеркнул, что манипуляции вокруг потолка цен на нефть «носят очевидно деструктивный характер». Помимо этого, они негативно сказываются на инвестиционном климате в отрасли. В конечном итоге под ударом оказываются интересы потребителей.

На этом фоне решение ОПЕК+ можно охарактеризовать как вынужденные, упреждающие меры, направленные на балансировку спроса и предложения, недопущение обвального падения цен на нефть и дестабилизации рынков, добавил он.

Ранее, 6 апреля, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что рост цен на нефть, а также другие негативные последствия для Запада из-за сокращения добычи странами ОПЕК+ связаны с финансовой политикой Евросоюза (ЕС) и США.

3 апреля агентство Bloomberg сообщило, что аналитики скорректировали свои прогнозы после решения стран ОПЕК+ сократить добычу нефти. Теперь они не исключают, что ее цена может подняться до $100 за баррель к 2024 году.

В этот день агентство Associated Press сообщило, что решение государств ОПЕК+ о снижении добычи нефти грозит США ростом инфляции и цен на топливо. В материале указали, что сокращение добычи может спровоцировать повышение цен в странах Запада, которые и без того переживают общемировой всплеск инфляции.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что неожиданное решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вызывает сожаление.

2 апреля стало известно, что Казахстан и страны ОПЕК+ дополнительно сократят добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая и до конца 2023 года. В тот же день сообщалось, что РФ продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с до конца 2023 года.

Предыдущее решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки участники ОПЕК+ приняли в октябре 2022 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.

Китайское издание China Daily 17 февраля написало, что потолок цен на нефть укрепил экономику России, оказав негативное влияние на экономику западных стран. В частности, в статье отмечалось, что сокращение Россией добычи нефти после введения санкций вскоре приведет к ужесточению рынка и скачку цен на топливо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 марта указал, что в России не признают никакого потолка цен на нефть, Москва работает так, чтобы система не наносила ущерб ее интересам.

С 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на поставляемую морем нефть из России в Евросоюз. В отношении российского энергоресурса установлен регулируемый потолок стоимости на уровне $60 за баррель.

С 5 февраля 2023 года действуют аналогичные ограничения на морские поставки нефтепродуктов из Российской Федерации, введен потолок цены на уровне $100 за баррель для бензина и дизельного топлива, $45 за баррель на нефтепродукты с низкой добавленной стоимостью.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года.