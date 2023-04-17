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Эксперты оценили значение реконструкции аэродрома Рогачево

Минобороны РФ утвердило план расширения и модернизации боевого аэродрома на Новой Земле
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Фото: ТАСС/Николай Малышев
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Министерство обороны России утвердило план расширения и модернизации боевого аэродрома на Новой Земле. Аэродром Рогачево — важнейший элемент обороны Северного морского пути и всего российского Заполярья. По словам экспертов, его реконструкция, которая предусмотрена в пятилетний срок, позволит лучше контролировать огромное пространство в Арктике и усилить защиту территории страны от возможных ударов через Северный полюс.

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План модернизации инфраструктуры аэродрома Рогачево на архипелаге Новая Земля утвержден Министерством обороны России, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Ожидается, что будет обновлена вся инфраструктура аэродрома, созданы отвечающие современным требованиям места базирования авиатехники. Также запланировано строительство жилья для военнослужащих и членов их семей, обеспечивающего комфортное проживание в условиях Заполярья.

«С этого аэродрома можно контролировать огромное пространство арктической морской зоны. Если мы возобновим ядерные испытания или будем что-то развертывать на Новой Земле на постоянной основе, аэродром надо привести в современное состояние. Он ведь единственный на этом архипелаге. Там огромные расстояния и нужен аэродром, с которого можно использовать и перехватчики, и дальнюю авиацию. В случае удара по России через Северный полюс оттуда будут встречать истребители», — рассказал военный историк Дмитрий Болтенков «Известиям».

Военный эксперт Владислав Шурыгин добавил, что российские северные аэродромы могут служить как аэродромы подскока при применении сил в случае ударов бомбардировщиков со стороны севера. Соответственно, на этом направлении нужно было как можно дальше выдвинуть российские истребители. Сегодня они дополняются и другими задачами, в том числе охраной участка Севморпути в случае появления там сил НАТО.

В марте «Известия» сообщали, что балтийское направление усилят морской авиацией. Она будет базироваться на недавно открывшемся после реконструкции аэродроме Левашово под Санкт-Петербургом. Для этого аэродром сейчас расширяется.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Широкое приземление: на Новой Земле реконструируют военный аэродром

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