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Посол РФ заявил об отказе Дании сотрудничать в расследовании по СП
Сюжет:

Посол в Дании заявил о намерении РФ добиваться расследования по СП

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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Россия продолжит добиваться установления виновных и организаторов взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом заявил в эксклюзивном интервью «Известиям» посол России в Дании Владимир Барбин.

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«С опорой на международное право и имеющиеся дипломатические механизмы продолжим добиваться всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов диверсий на газопроводах, включая установление виновных, их спонсоров, организаторов и соучастников», — подчеркнул дипломат.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября 2022 года. В районе утечек были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. На следующий день Служба безопасности Швеции подтвердила факт диверсий, обнаружив в местах утечек остатки взрывчатки.

Президент РФ Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на страны, которым выгодно разрушение «Северных потоков» и «которые фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры». Аварию на «Северных потоках» он назвал актом государственного терроризма.

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