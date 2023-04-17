Посол в Дании заявил о намерении РФ добиваться расследования по СП
Россия продолжит добиваться установления виновных и организаторов взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом заявил в эксклюзивном интервью «Известиям» посол России в Дании Владимир Барбин.
«С опорой на международное право и имеющиеся дипломатические механизмы продолжим добиваться всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов диверсий на газопроводах, включая установление виновных, их спонсоров, организаторов и соучастников», — подчеркнул дипломат.
Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября 2022 года. В районе утечек были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. На следующий день Служба безопасности Швеции подтвердила факт диверсий, обнаружив в местах утечек остатки взрывчатки.
Президент РФ Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на страны, которым выгодно разрушение «Северных потоков» и «которые фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры». Аварию на «Северных потоках» он назвал актом государственного терроризма.
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