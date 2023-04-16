Капораль заявил о поездке в Россию за победой над Пираевым

Бразильский боец Родриго Капораль заявил, что приехал в Россию за победой над Марифом Пираевым. Об этом он заявил 16 апреля «Известиям».

«Не стану говорить до боя, но я выложусь на сто процентов. Даже не знаю, в последний раз, когда мы дрались по правилам ММА, я победил его в стойке. Думаю, буду пробовать всё. Не люблю много говорить до боя. Тренируйся, готовься. Я приехал за победой», — предупредил Капораль.

Он также рассказал, что любит приезжать в Россию, и пообещал устроить хорошее шоу в поединке с Пираевым.

Ранее, 16 апреля, комментатор Александр Садоков заявил, что Пираев является фаворитом в бою против Капораля. Он отметил, что россиянин в настоящее время тренируется в Таиланде и там у него много качественных спарринг-партнеров. Это дает надежду, по мнению комментатора, что россиянин покажет зрелищный бой.

Турнир по кикбоксингу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 21 апреля. В главном бою сойдутся россиянин Александр Шлеменко и швейцарец Ясубей Эномото. Соглавным поединком вечера станет встреча Пираева и Капораля.

Также на ринг выйдут российские чемпионки по тайскому боксу Анастасия Янькова и Сюденюр Бостанжи. Кроме того, на турнире сойдутся Геннадий Макарян и Вадим Апсит. Все поединки пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.