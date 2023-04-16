Комментатор Садоков назвал Пираева фаворитом в поединке с Капоралем
Россиянин Мариф Пираев — фаворит в бою против Родриго Капораля в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом 16 апреля заявил комментатор Александр Садоков.
«Пираев — очень разносторонний боец, мы знаем, что у него очень хорошо поставлены руки. Это его выгодно отличает от бойцов ММА», — сказал Садоков.
Он отметил, что Пираев в настоящее время тренируется в Таиланде и там у него много качественных спарринг-партнеров. Это дает надежду, по мнению комментатора, что россиянин покажет зрелищный бой.
«Я буду ему симпатизировать, парень с хорошим чувством юмора», — добавил спортивный комментатор.
Турнир по кикбоксингу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 21 апреля. Главным поединком вечера станет поединок Александра Шлеменко и Ясубея Эномото. В соглавном бою сойдутся Пираев и Капораль.
Также на ринг выйдут российские чемпионки по тайскому боксу Анастасия Янькова и Сюденюр Бостанжи. Кроме того, на турнире сойдутся Геннадий Макарян и Вадим Апсит. Все поединки пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.
Ранее, 13 апреля, «Известия» показали тренировки участников «Бойцовского клуба» перед турниром.