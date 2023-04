«Мы» и они: Шаман объединяет, Мамонов шокирует, Дион дает надежду

Петр Мамонов передает привет с того света посмертным лонгплеем, который легко принять за сборник поэтических опытов, Селин Дион возвращается после пугающего диагноза, но проигрывает в сравнении с собой прежних времен, а Post Malone изменяет рэпу с роком. На этой неделе звезды радуют нас сюрпризами, а новинки сыплются как из рога изобилия. «Известия» выбрали лучшее.

Петр Мамонов, «Звуки Му» — «Аэробус любви»

Самый оригинальный и неожиданный альбом недели — посмертный лонгплей Петра Мамонова. В прошлом году мы уже говорили о творческом завещании музыканта — концептуальном двойнике «Незнайка». И вот вдруг еще один «привет с того света». В пресс-релизе утверждается, что «Петр Николаевич Мамонов передал пластинку своей жене Ольге как полностью готовый для издания проект». И там же отмечено, что в релизе имеет значение и качество записи, и фоновые шумы, и перемены в уровне звука.

Без этого пояснения слушатель действительно мог бы воспринять «Аэробус любви» с недоумением — он кажется сырым сборником поэтических опытов, большинство из которых даже не положены на музыку, а только разбиты медитативными блюзовыми интерлюдиями — «непритязательным бренчанием». Есть и совсем радикальные вещи: почти полчаса Мамонов зачитывает с неподражаемой суровой интонацией советскую книгу рецептов на фоне скачущего туда-сюда электронного ритма.

В альбоме всё сделано наперекор стандартам индустрии, будто назло ей. Можно вспомнить самые неформальные вещи перестроечного рок-авангарда — не без оснований. Но в конечном счете перед нами работа не рокера и даже не авангардиста, а великого юродивого.

SHAMAN — «Мы»

Главная новая звезда отечественной поп-сцены — SHAMAN выпустил очередной духоподъемный сингл, в котором фолк-мелодия сопровождается подвижным дискотечным ритмом в стиле 1990-х, а строки типа «С нами вера да любовь, с нами Бог» пропеваются с максимальным пафосом. Вместе с тем в искренности артиста — и гражданской, и творческой — сомневаться не приходится. Здесь нет никакого метамодерна и постиронии. Напротив — обескураживающая прямолинейность, святая простота.

«Мы» — пожалуй, даже более подходящий пример для размышления о феномене этого исполнителя, чем «Я русский», поскольку в новой композиции подано всё еще более концентрированно. Каждая фраза в тексте — подарок слушателям, ностальгирующим по незамутненным посылам советской патриотической лирики. Каждый звук в вокале Шамана — бальзам на душу (точнее, на уши) тех, кто последние три десятилетия сетовал: «Вот в наше время были певцы! А теперь у звезд ни слуха, ни голоса».

Действительно, как к Шаману ни относись — не поспоришь: голосина у него будь здоров. И понимание запросов публики отменное. А может, он просто счастливо совпал со своим временем? Это тоже талант.

Post Malone — Chemical

Рэп-звезда Post Malone порадовал поклонников первым синглом в этом году. Вероятно, он войдет в следующий альбом исполнителя, но никаких подробностей пока нет. Тем интереснее, каким получится лонгплей, поскольку звучание опубликованного трека сильно отличается от привычного стиля Мэлоуна. Вместо электроники — бодрое поп-роковое звучание с гитарами и живыми ударными, вместо мелодизированной читки — стандартный и запоминающийся мотив. И даже голос артиста в этом контексте воспринимается иначе.

Так или иначе заход на новую территорию нельзя не признать удачным — наверняка эта песня будет в ближайшие недели преследовать вас на волнах радиостанций и в пространствах торговых центров и кафе.

Но тут еще вдобавок небезынтересный клип, срежиссированный Альфредом Маррокином, прежде работавшим с Билли Айлиш, Розалией и Джеем Бальвином. Пост Мэлоун курит ночью в машине, однако камера берет более общий план — и становится понятно, что дело происходит в съемочном павильоне. Дальше уже певец выступает перед нарочито убогими банальными фонами, вдобавок не попадая в фонограмму. И это выглядит насмешкой над всей поп-индустрией (хотя, справедливости ради, подобное делали уже не раз).

Celine Dion — Love Again

Новая песня Селин Дион, написанная для мелодрамы Love Again (фильм выйдет в мае, причем одну из главных ролей в нем исполнила сама Селин), несомненно, вызовет у ее фанатов особый интерес. Во-первых, с допандемийных времен певица не публиковала новый материал. И во-вторых, в прошлом году она объявила, что у нее обнаружили синдром мышечной скованности — редкое и неизлечимое неврологическое заболевание. Диагноз стал причиной отмены ряда запланированных концертов и, конечно, вызвал тревогу за ее состояние. В этом контексте сингл Love Again воспринимается как знак, послание: «Меня еще рано хоронить!»

Другое дело, что и сама композиция, и ее исполнение едва ли чем-то выделяются на фоне множества аналогичных баллад с умеренно-запоминающейся мелодией и деликатным фортепианным сопровождением на «подушке» из меланхоличных струнных. Голосу артистки развернуться решительно негде. И да, любая подобная песня Селин Дион обречена на сравнение с незабвенной My Heart Will Go On из «Титаника», и в данном случае оно не в пользу новинки. Но главное — певица по-прежнему готова работать, по крайней мере в студии, а значит, есть надежда на лучшее.

«Другое пространство. Continuo»

Сложно поверить, но многие важнейшие, рубежные произведения XX века у нас до сих пор не исполнялись. Московская филармония в рамках проекта «Другое пространство» (раньше это был фестиваль, теперь абонемент) последовательно закрывает лакуны ­— достаточно вспомнить «Группы» Штокхаузена в 2016-м, затем Repons Булеза в 2019-м. Теперь же в зале Чайковского впервые был исполнен Реквием Дьердя Лигети — вещь, которую наши меломаны знают куда хуже, чем киноманы.

Массовую известность она получила благодаря фильму Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001»: мистическое хоровое звучание, будто деформирующее пространство и время, символизировало высший разум и его артефакт — загадочную черную стелу. Лигети, как известно, поначалу не был доволен таким использованием его музыки, но позже смирился со славой «кинокомпозитора», все-таки в глазах широкой публики это легитимизировало авангард как таковой.

Сегодня, спустя 55 лет с момента выхода «Космической одиссеи 2001», Реквием, конечно, уже не кажется чем-то заоблачным и непостижимым. Напротив, это понятная, яркая, четко выстроенная партитура. Но ее вселенский масштаб и метафизическая сила впечатляют не меньше. А в диалог с ней вступает сочинение нашего соотечественника Алексея Сысоева «Сферы» — музыка не менее грандиозная и внеземная.

Плейлист «Известий»

В нашем еженедельном плейлисте — сплошь свежие записи. Начнем с харизматичного дуэта певиц Saandia и Imany, затем оценим «Мы» Шамана и удивимся «С тобой» Мамонова. А напоследок насладимся второй частью Восьмой сонаты Прокофьева в исполнении Николая Петрова (на днях «Мелодия» выпустила цифровой альбом, содержащий все сонаты Сергея Сергеевича в исполнении Петрова) и помедитируем под эмбиент Петера Сандберга.