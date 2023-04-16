Теннисист Рублев выиграл «Мастерс» в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

В финальном матче, прошедшем 16 апреля, он обыграл датчанина Хольгера Руне со счетом 5:7, 6:2, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 36 минут.

Рублев пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 19.

Турнир в Монте-Карло проходил на грунтовых кортах. Его призовой фонд составил €5,8 млн.

Для россиянина это первая победа на турнирах серии «Мастерс». До этого он доходил до финалов в Монте-Карло и Цинциннати в 2021 году. Всего на его счету 13 титулов в одиночном разряде.

После победы в Монте-Карло Рублев поднялся на пятое место в гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Также 16 апреля стало известно, что россиянин Даниил Медведев стал 11‑м теннисистом в истории, который достиг отметки призовых в $30 млн. С начала года он уже заработал $3,4 млн.