Киевлянин бросил гранату в знакомую из-за ревности

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который бросил в девушку гранату, передает пресс-служба столичного управления полиции в воскресенье, 16 апреля.

В ходе инцидента пострадали два человека — женщина и ее спутник.

15 апреля вечером 34-летний житель столицы заметил свою знакомую с товарищем, гуляющих вместе по улице. После он бросил в их сторону гранату, вследствие чего пару увезли с ранениями в медучреждение.

Злоумышленник скрылся с места преступления — его вычислили и задержали в квартире. Установлено, что причиной поступка стала ревность.

На данный момент мужчина подозревается в покушении на убийство двух и более человек. Ему может грозить от 10 до 15 лет либо пожизненное заключение.

Ранее, 10 апреля, сообщалось о происшествии в Азове Ростовской области. В ходе инцидента 18-летний юноша из ревности сломал школьнице челюсть. Нападение произошло, когда девочка шла по улице с новым молодым человеком. В результате происшествия несовершеннолетняя госпитализирована. По факту происшествия сотрудники проводят проверку.