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В Азове юноша из ревности сломал челюсть школьнице

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Азове Ростовской области 18-летний юноша из ревности сломал школьнице челюсть.

Как сообщает «Комсомольская правда. Ростов-на -Дону», нападение произошло, когда девочка шла по улице с новым молодым человеком. Мужчина сначала избил нового возлюбленного девочки, а затем напал и на нее. Он спросил, любит ли его девочка, а когда она дала отрицательный ответ, ударил ее.

«В ходе проведения проверки полицейскими установлен и опрошен 18-летний азовчанин, который в ходе конфликта причинил травмы 14-летней местной жительнице. В результате происшествия несовершеннолетняя госпитализирована. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, а также степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшей. По результатам проверки полицейскими будет принято решение в соответствии с законодательством» — цитирует издание комментарий донского управления МВД.

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Ранее, 16 марта, сообщалось, что в подмосковной Электростали девушка скончалась до приезда скорой помощи, после того как ее избил парень. В этот же день источник сообщил «Известиям», что женщина была беременна.

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