Египет и Южный Судан готовы стать посредниками в конфликте в Хартуме

Каир и Джуба готовы выступить посредниками между сторонами конфликта в Судане. Об этом говорится в распространенном заявлении канцелярии египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси по итогам его телефонного разговора с президентом Южного Судана Салвой Кииром в воскресенье, 16 апреля.

«<...> эскалация насилия приведет лишь к дальнейшему ухудшению ситуации, которая может выйти из-под контроля», — сообщил официальный представитель ас-Сиси

По словам лидеров двух государств, вооруженные столкновения должны немедленно прекратиться. Решение проблемы должно основываться на мирных переговорах и безопасности населения.

Ас-Сиси и Киир выразили поддержку суданскому народу в его стремлении к обеспечению безопасности и мира, отмечает канцелярия.

Ранее в этот день центральный комитет врачей Судана сообщил, что число погибших при столкновениях в Судане возросло до 56, еще 595 человек пострадали. Также стало известно, что Военно-воздушные силы Судана нанесли удар по лагерю Сил быстрого реагирования (SRF) в Омдурмане и взяли под контроль все штабы SRF в городе.

Накануне армия Судана сообщила об авиаударах по базам национальных Сил быстрого реагирования около Хартума. Бои были в разных частях столицы, однако эпицентр находился на юге, близ президентского дворца.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет Суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командующим спецназом Дагало. В результате утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мерове и в столице страны Хартум.