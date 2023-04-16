Марин Ле Пен рассказала о состоянии отца после госпитализации

Французский политик Жан-Мари Ле Пен, госпитализированный 15 апреля, продолжает находиться в больнице. Об этом сообщила 16 апреля его дочь Марин Ле Пен, возглавляющая парламентскую фракцию «Национального объединения» в Национальном собрании.

Она напомнила, что Жан-Мари Ле Пену почти 95 лет и время от времени ему требуется ездить в больницу.

«Но он в порядке, я благодарю всех, кто беспокоится о его здоровье», — сказала Ле Пен в эфире телеканала LCI.

Как сообщал, Жан-Мари Ле Пен почувствовал недомогание во второй половине дня в субботу, после этого его незамедлительно госпитализировали. Предполагается, что проблемы возникли из-за сердечной недостаточности.

Жан-Мари Ле Пен основал объединение «Национальный фронт» в 1972 году и возглавлял его до 2011 года. Кроме того, Ле Пен несколько раз баллотировался на пост президента Франции, но не сумел одержать победу на выборах.