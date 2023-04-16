Реклама
Прямой эфир
Общество
Кириенко посетил ряд православных храмов во время поездки в ЛНР
Мир
На Украине запланировали уменьшить учебную программу в школах
Общество
Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой
Армия
Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» поразили цели ВСУ в зоне СВО
Мир
Из Финляндии вылетели два самолета с российским ядерным топливом
Мир
В Артемовске ВСУ закрыли семью с детьми в заминированном подвале
Армия
«Панцири» и С-400 заняли новые позиционные районы в рамках проверки ТОФ
Общество
В Гидрометцентре заявили о приходе летнего тепла на следующей неделе
Происшествия
Украинские боевики возобновили обстрел Донецка
Общество
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за непогоды
Мир
В Колумбии при ударе молнии погибли пять человек
Общество
Путин в поздравлении с Пасхой назвал РПЦ духовной опорой россиян
Армия
В ДНР за две недели сдались в плен около 80 украинских военнослужащих

Артиста Михайловского театра Волкова увезли со спектакля на «скорой»

Артиста Михайловского театра Волков повредил ногу во время спектакля, его увезли на скорой
0
Фото: пресс-служба Михайловского театра
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Артист балета Роман Волков 15 апреля повредил ногу во время спектакля «Золушка» в Михайловском театре, его увезли на «скорой». Подробности произошедшего он рассказал в беседе с телеканалом «78».

Волков исполнял серию прыжков и неудачно приземлился.

«Делал диагональ прыжков и во время приземления слышу, что щелкнуло что-то <...> Я испугался, подумал, что ахилл, но икра не отскочила. Надеюсь, что скоро вернусь», — сказал он, уточнив, что в третьем акте его заменили.

В больнице врачи диагностировал у него повреждение икроножной мышцы левой голени, но необходимо еще сделать МРТ, что удостовериться в этом. Медики приняли решение отпустить артиста домой, его состояние удовлетворительное.

Волков окончил Академию русского балета им. А.Я. Вагановой в 2007 году, через два года был принят в балетную труппу Михайловского театра. Он задействован в различных постановках: «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик» и др.

Эффект Эйфмана: чем удивил академический театр балета в Кремле
Санкт-Петербургские танцовщики исполнили Пушкина, Чехова и Достоевского

В начале апреля гимнаст Иван Закревский из коллектива «Королевского цирка Гии Эрадзе» сорвался с турника во время выступления в Новосибирском государственном цирке, он получил растяжение и сотрясение.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023