Артиста Михайловского театра Волкова увезли со спектакля на «скорой»

Артист балета Роман Волков 15 апреля повредил ногу во время спектакля «Золушка» в Михайловском театре, его увезли на «скорой». Подробности произошедшего он рассказал в беседе с телеканалом «78».

Волков исполнял серию прыжков и неудачно приземлился.

«Делал диагональ прыжков и во время приземления слышу, что щелкнуло что-то <...> Я испугался, подумал, что ахилл, но икра не отскочила. Надеюсь, что скоро вернусь», — сказал он, уточнив, что в третьем акте его заменили.

В больнице врачи диагностировал у него повреждение икроножной мышцы левой голени, но необходимо еще сделать МРТ, что удостовериться в этом. Медики приняли решение отпустить артиста домой, его состояние удовлетворительное.

Волков окончил Академию русского балета им. А.Я. Вагановой в 2007 году, через два года был принят в балетную труппу Михайловского театра. Он задействован в различных постановках: «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик» и др.

В начале апреля гимнаст Иван Закревский из коллектива «Королевского цирка Гии Эрадзе» сорвался с турника во время выступления в Новосибирском государственном цирке, он получил растяжение и сотрясение.