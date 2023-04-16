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Прапорщика СИЗО заподозрили в убийстве на территории мемориала в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Прапорщика следственного изолятора (СИЗО) заподозрили в убийстве 21-летней студентки в деревне Подолино в Московской области. Об этом сообщил 16 апреля источник «Известий».

Преступление произошло накануне вечером на территории мемориала.

«23-летний сотрудник СИЗО приревновал студентку и ударил ее ножом в шею», — рассказал источник. От полученного ранения девушка скончалась.

Отмечается, что убитая была уроженкой города Майкоп.

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В ноябре 2022 года в Самаре мужчина напал с ножом на сотрудницу полиции и убил ее из-за отказа познакомиться с ним.

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