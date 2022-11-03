В Самаре мужчина убил сотрудницу полиции из-за отказа познакомиться с ним

В Самаре мужчина напал с ножом на сотрудницу полиции и убил ее из-за отказа познакомиться с ним. Об этом стало известно в четверг, 3 ноября.

По данным «Известий», инцидент произошел утром 2 ноября недалеко от улицы 22-го Партсъезда. Рано утром безработный мужчина встретил сотрудницу полиции на улице и решил с ней познакомиться. Получив от женщины отказ и пощечину, он достал нож и нанес удар в грудную клетку. Женщина скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи.

Тело убитой было обнаружено правоохранителям. В городе был объявлен «Перехват». Подозреваемый в убийстве был задержан. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, мужчина не работает в настоящее время и имеет судимость.

2 ноября сообщалось, что мужчина на фоне ревности убил сотрудницу школы в Рыбинске. По предварительной информации, у местного жителя Владимира Каюрова произошел конфликт с сожительницей — секретарем директора школы. Мужчина пришел в школу с ножом и зарезал ее. Предварительно, ранение также получила завуч.