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Экс-пилота Red Bull избили битой и ограбили в Амстердаме

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Бывшего пилота «Формулы-1» Роберта Дорнбаса ограбили в Амстердаме. Об этом 15 апреля сообщил портал PlanetF1.

«Потерпевший вышел из машины на парковке, когда почти сразу к нему ускоренным шагом подошел неизвестный мужчина. У него была в руке бита. Потерпевший получил удар битой по голове. Пока он защищался и звал на помощь, у него украли драгоценные часы и телефон», — рассказали в полиции.

После нападения злоумышленник вместе с сообщником скрылся.

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Дорнбас провел 11 гонок в чемпионате мира по автоспорту в классе «Формула-1». Он выступал в составе команд Red Bull и Minardi. Его лучшим результатом стало 12-е место на Гран-при Китая и Бразилии в 2006 году. Карьеру автогонщика Дорнбас завершил в 2009 году.

Ранее, 6 апреля, дом известного футболиста Лионеля Месси в Барселоне попыталась ограбить пара злоумышленников в черном, однако они не смогли пробраться в жилище. Они проникли в сад футболиста и скрылись с места до приезда полиции.

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