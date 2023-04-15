Политолог допустил начало нового этапа гражданской войны в Судане

Каждая из сторон, участвующих в конфликте в Судане, пытается военным путем навязать оппонентам свои условия. Об этом в субботу, 15 апреля, заявил «Известиям» политолог Юрий Светов.

Ситуация в Судане резко обострилась ранее в этот день. В частности, в Хартуме начались бои между силовыми структурами.

Эксперт напомнил, что Судан на протяжении многих лет ведет внутренние гражданские войны. Одна из них длилась 13 лет, вторая — 22 года. Кроме того, в связи с национальной разрозненностью структуры власти в стране выстраивались по принципу национальной или племенной принадлежности. Так, регулярная армия и силы быстрого реагирования существуют в различных границах, имеют свои структуры и свое руководство. В настоящий момент речь идет о том, вольется ли спецназ в структуру армии или две эти силы удастся развести.

«На фоне клановых противоречий у каждой из сторон возник соблазн военным путем продиктовать друг другу свои условия. В результате в стране царит полная неопределенность, но похоже, что в Судане начался новый этап гражданской войны», — отметил Светов.

Эксперт добавил, что на данный момент сложно делать какие-то прогнозы по ситуации, тем более что в ней так или иначе задействованы внешние силы, в том числе США.

Ранее в этот день армия Судана сообщила об авиаударах по базам национальных сил быстрого реагирования около Хартума. Бои были в разных частях столицы, однако эпицентр находился на юге, близ президентского дворца. Суданские военно-воздушные силы начали операцию против сил быстрого реагирования.

Сообщалось, что в районе республиканского дворца, главного командования Вооруженных сил Республики Судан, аэропорта, центрального рынка, а также рядом с военными базами на юге суданской столицы идут бои с использованием тяжелой техники.

Также сообщалось, что международный аэропорт временно закрыт, заблокированы мосты через реку Нил. Есть сообщения об эскалации напряженности в городе Мероэ (500 км к северу от Хартума), а также о боях за штаб-квартиру ВВС страны.