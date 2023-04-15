Реклама
Прямой эфир
Мир
Организаторов акции с танком у посольства России в Берлине оштрафовали
Спорт
Андрей Рублев вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло
Мир
Политолог допустил начало нового этапа гражданской войны в Судане
Мир
Иранское СМИ назвало утечку документов Пентагона сигналом о неготовности Киева
Мир
Премьер Молдавии заявил об ограниченных возможностях жителей страны
Мир
Спецназ и армия Судана вступили в бой за штаб-квартиру ВВС
Спорт
Непомнящий обыграл Дин Лижэня в пятом матче за звание чемпиона мира по шахматам
Мир
В США признали потерю глобального влияния из-за союза России и Китая
Мир
Французские профсоюзы объявили 20 апреля днем «железнодорожного гнева»
Общество
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта
Армия
«Известия» показали использование гаубиц Д-1 для борьбы с ВСУ под Горловкой
Спорт
ЦСКА обыграл «Урал» и одержал пятую победу подряд в РПЛ
Спорт
«Сочи» проиграл «Краснодару» в первом матче под руководством Хохлова

Политолог допустил начало нового этапа гражданской войны в Судане

Политолог Светов: армия и спецназ Судана поддались на соблазн диктовать условия военным путем
0
Фото: REUTERS/Samir Bol
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Каждая из сторон, участвующих в конфликте в Судане, пытается военным путем навязать оппонентам свои условия. Об этом в субботу, 15 апреля, заявил «Известиям» политолог Юрий Светов.

Ситуация в Судане резко обострилась ранее в этот день. В частности, в Хартуме начались бои между силовыми структурами.

Эксперт напомнил, что Судан на протяжении многих лет ведет внутренние гражданские войны. Одна из них длилась 13 лет, вторая — 22 года. Кроме того, в связи с национальной разрозненностью структуры власти в стране выстраивались по принципу национальной или племенной принадлежности. Так, регулярная армия и силы быстрого реагирования существуют в различных границах, имеют свои структуры и свое руководство. В настоящий момент речь идет о том, вольется ли спецназ в структуру армии или две эти силы удастся развести.

«На фоне клановых противоречий у каждой из сторон возник соблазн военным путем продиктовать друг другу свои условия. В результате в стране царит полная неопределенность, но похоже, что в Судане начался новый этап гражданской войны», — отметил Светов.

Эксперт добавил, что на данный момент сложно делать какие-то прогнозы по ситуации, тем более что в ней так или иначе задействованы внешние силы, в том числе США.

Падение дуумвирата: из-за чего в Судане произошел переворот
И почему события в этой стране не стали неожиданностью

Ранее в этот день армия Судана сообщила об авиаударах по базам национальных сил быстрого реагирования около Хартума. Бои были в разных частях столицы, однако эпицентр находился на юге, близ президентского дворца. Суданские военно-воздушные силы начали операцию против сил быстрого реагирования.

Сообщалось, что в районе республиканского дворца, главного командования Вооруженных сил Республики Судан, аэропорта, центрального рынка, а также рядом с военными базами на юге суданской столицы идут бои с использованием тяжелой техники.

Также сообщалось, что международный аэропорт временно закрыт, заблокированы мосты через реку Нил. Есть сообщения об эскалации напряженности в городе Мероэ (500 км к северу от Хартума), а также о боях за штаб-квартиру ВВС страны.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023