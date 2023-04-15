Самолет ООН уничтожен в аэропорту Хартума в Судане

Самолет, принадлежащий Организации Объединенных Наций (ООН), был полностью уничтожен в ходе боев между армией Судана и силами спецназа в международном аэропорту Хартума. Об этом 15 апреля сообщил телеканал «Аль-Арабия».

В одной из программ журналисты телеканала показали кадры из аэропорта с фрагментами обгоревшего фюзеляжа самолета. При этом информации о том, чьи действия привели к уничтожению воздушного судна, телеканал не предоставил. Также официально не подтверждено, что уничтоженный самолет на самом деле принадлежал ООН.

Также стало известно, что рано утром в аэропорту Хартума потерпел крушение самолет Airbus A330 авиакомпании Saudia, которая является национальным перевозчиком Саудовской Аравии. Как сообщила авиакомпания, самолет должен был вылететь из Хартума в Эр-Рияд. Какие повреждения получил лайнер и что стало причиной крушения, авиакомпания не уточняет. Сообщается только, что все полеты в Судан и из Судана приостановлены.

Ситуация в Судане резко обострилась ранее в этот день. В частности, в Хартуме начались бои между силовыми структурами.

Сообщалось, что в районе республиканского дворца, главного командования Вооруженных сил Республики Судан, аэропорта, центрального рынка, а также рядом с военными базами на юге суданской столицы идут бои с использованием тяжелой техники.

Также сообщалось, что международный аэропорт временно закрыт, заблокированы мосты через реку Нил. Есть сообщения об эскалации напряженности в городе Мероэ (500 км к северу от Хартума), а также о боях за штаб-квартиру ВВС страны.

Ранее в этот день армия Судана сообщила об авиаударах по базам национальных сил быстрого реагирования около Хартума. Бои были в разных частях столицы, однако эпицентр находился на юге, близ президентского дворца. Суданские военно-воздушные силы начали операцию против сил быстрого реагирования.