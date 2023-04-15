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В конгрессе США случайно раскрыли истинные планы Байдена на Украине

Конгрессвумен Грин: Байден хочет расширить конфликт на Украине присутствием военных из США
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Джо Байден хочет разжечь конфликт между Вашингтоном и Москвой и для этого отправляет американских военных на Украину. Об этом 15 апреля заявила член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин в своем обращении к министру обороны, опубликованном в Twitter.

Грин подчеркнула, что конгресс никогда не одобрял присутствие Вооруженных сил США на Украине. То, к чему стремится Байден, демонстрирует его стремление «расширить военные действия между двумя ядерными державами», считает конгрессмен.

Парламентарий обратила внимание на опубликованные в Сети секретные документы Пентагона, благодаря которым выяснилось, что в конфликте на Украине участвуют по меньшей мере сто военных специалистов из западных стран, в том числе из США. По мнению Грин, американские военные не должны находиться в зоне боевых действий.

В связи с открывшимися обстоятельствами Грин потребовала от министерства обороны США объяснить, с какой целью американские военные советники и бойцы спецназа отправились на Украину.

Кроме того, она подчеркнула, что решение Байдена «финансировать прокси-войну с Россией» сводит на нет все мирные инициативы и угрожает планете «ядерным холокостом».

База сданных: насколько достоверна утечка сведений из Пентагона
Появление секретных документов в интернете может быть американской кампанией по дезинформации

Ранее в этот день союзники США выразили обеспокоенность касательно способности Вашингтона хранить секретные данные после инцидента с утечкой документов Пентагона в Сеть. По данным источников, информация о шпионаже США за союзниками и партнерами шокирует не так сильно, как раньше, поскольку многие страны следят друг за другом. При этом они признали, что не могут позволить себе ограничить обмен информацией с США, которые обладают «огромным потенциалом в области разведки, превосходящим возможности любой другой страны».

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

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