Боррель призвал к прекращению насилия в Судане

Евросоюз (ЕС) призывает участников столкновения в Судане прекратить насилие. Об этом 15 апреля заявил верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Тревожные новости о боях в Судане. ЕС призывает все силы немедленно прекратить насилие. Эскалация только усугубит ситуацию. Защита граждан является приоритетом», — сообщил он в Twitter.

По его словам, весь персонал ЕС в стране находится в безопасности.

15 апреля в Судане начались столкновения между армией и силами быстрого реагирования (SRF). В столице страны Хартуме вспыхнули городские бои, они идут в районе республиканского дворца, главного командования вооруженных сил, аэропорта, центрального рынка, а также вблизи военных баз на юге города.

В SRF сообщили о взятии контроля над аэропортами в городах Хартуме и Мерове, а также над авиабазой в последнем. Однако военнослужащие заявили, что бои за аэропорт в суданской столице еще продолжаются.

В течение дня армия Судана нанесла авиаудары по базам SRF около Хартума. В район боевых действий вылетели по меньшей мере четыре истребителя «МиГ», дислоцированных на авиабазе суданской армии.

В посольстве России в Хартуме заявили, что не располагают данными о том, есть ли россияне среди пострадавших. По словам дипломатов, обстановка в суданской столице на данный момент неспокойная.