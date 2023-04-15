Азербайджан отозвал тяжелоатлетов из Армении после инцидента с сожжением флага

Спортсмены из Азербайджана покидают чемпионат Европы по тяжелой атлетике, проходящий в эти дни в Армении, из-за демонстративного сожжения флага страны. Об этом 15 апреля говорится в сообщении на сайте Национального олимпийского комитета Азербайджана.

Инцидент произошел 14 апреля в Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Сначала зрители освистали вышедшую на сцену девушку-знаменосца с флагом Азербайджана, а затем на сцену выбежал мужчина, который выхватил флаг из ее рук, поджег и убежал. Автором провокации оказался дизайнер шоу Арам Николян, который принимал участие в организации мероприятия.

«В условиях, когда в Армении царит подобная атмосфера ненависти, а безопасность не обеспечивается, невозможно нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях из-за оказываемого на них психологического давления. Учитывая всё это, принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину», — говорится в заявлении азербайджанской стороны.

В сообщении комитета назвали сожжение флага на церемонии варварским актом. Там же уточняется, что мужчину, который совершил поджог, зрители встретили как героя.

Азербайджанская сторона призвала международное сообщество, в том числе международные спортивные организации, осудить варварский поступок, а Европейскую федерацию тяжелой атлетики — ввести санкции против Армении.

В олимпийском комитете страны посчитали, что это событие говорит о неспособности Армении проводить международные спортивные соревнования и обеспечивать безопасность спортсменов.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.