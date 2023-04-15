Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕК взыщет с Польши €150 млн просроченных штрафов за нарушения в судебной системе
Мир
Посол РФ в Судане рекомендовал россиянам в Хартуме оставаться в домах
Армия
ВС РФ уничтожили на донецком направлении 315 военных и наемников ВСУ за сутки
Общество
Спасатели залезли на 41-й этаж ради спасения застрявшей в окне кошки
Мир
В Дрездене эвакуировали 15 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой войны
Общество
В Севастопольской бухте приостановил движение морской пассажирский транспорт
Армия
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска
Мир
В документах Пентагона были обнаружены данные о четырех китайских аэростатах
Общество
Пушилин и Кириенко осмотрели восстановленный собор в Мариуполе
Мир
Российская делегация получила частицу Благодатного огня
Спорт
Азербайджан отозвал тяжелоатлетов из Армении после инцидента с сожжением флага
Спорт
ПКР обратился к ООН с просьбой не допустить дискриминации паралимпийцев
Мир
В трех областях Украины из-за весеннего паводка нарушено транспортное сообщение
Сюжет:

Азербайджан отозвал тяжелоатлетов из Армении после инцидента с сожжением флага

Тяжелоатлеты сборной Азербайджана покидают ЧЕ в Армении после инцидента с сожжением флага
0
Фото: скриншот видео
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спортсмены из Азербайджана покидают чемпионат Европы по тяжелой атлетике, проходящий в эти дни в Армении, из-за демонстративного сожжения флага страны. Об этом 15 апреля говорится в сообщении на сайте Национального олимпийского комитета Азербайджана.

Инцидент произошел 14 апреля в Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Сначала зрители освистали вышедшую на сцену девушку-знаменосца с флагом Азербайджана, а затем на сцену выбежал мужчина, который выхватил флаг из ее рук, поджег и убежал. Автором провокации оказался дизайнер шоу Арам Николян, который принимал участие в организации мероприятия.

«В условиях, когда в Армении царит подобная атмосфера ненависти, а безопасность не обеспечивается, невозможно нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях из-за оказываемого на них психологического давления. Учитывая всё это, принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину», — говорится в заявлении азербайджанской стороны.

В сообщении комитета назвали сожжение флага на церемонии варварским актом. Там же уточняется, что мужчину, который совершил поджог, зрители встретили как героя.

Азербайджанская сторона призвала международное сообщество, в том числе международные спортивные организации, осудить варварский поступок, а Европейскую федерацию тяжелой атлетики — ввести санкции против Армении.

В олимпийском комитете страны посчитали, что это событие говорит о неспособности Армении проводить международные спортивные соревнования и обеспечивать безопасность спортсменов.

Конфликтные интересы: чем закончится очередное обострение в Карабахе
И приведут ли обстрелы к срыву переговорного процесса

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023